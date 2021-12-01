احتفل بالكرة الذهبية بالتخاذل .. أرقام مخيبة لميسي في مواجهة نيس!

سقط باريس سان جيرمان في تعادل سلبي مخيب أمام ضيفه نيس في قمة الجولة 16 من منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وبعد يومين فقط من تتويجه بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، لم يتمكن من قيادة فريقه لتحقيق الفوز على نيس، والابتعاد أكثر في صدارة الدوري الفرنسي.

وتمكن باريس سان جيرمان من رفع رصيده إلى 41 نقطة وواصل صدارته لترتيب الدوري الفرنسي، بفارق مريح عن مارسيليا أقرب ملاحقيه، فيما ارتفع رصيد نيس إلى 27 نقطة في المركز الرابع.

ماذا قدم ميسي في مواجهة نيس؟

ميسي بدأ مواجهة نيس أساسيًا ولعب الدقائق الكاملة للمباراة، لكنه سدد الكرة مرة واحدة فقط بين القائمين والعارضة، وسدد كرة أخرى بعيدة عن المرمى، فيما تصدى دفاع نيس لأربع محاولات للتسديد من الأرجنتيني.

ميسي حاول المراوغة والمرور من دفاع نيس في ثلاث مناسبات خلال المباراة، ولم ينجح سوى في محاولة واحدة فقط.

ولمس ميسي الكرة 90 مرة خلال أحداث اللقاء، وقدم 64 تمريرة منها 55 تمريرة صحيحة بنسبة 86%.

وعلى مستوى صناعة الفرص فقد قدم ميسي خمس تمريرات مفتاحية لم يستفد منها لاعبو باريس سان جيرمان، وخلق فرصة واحدة خطيرة.

ميسي دخل في 12 صراع أرضي خلال المباراة تمكن من الفوز في نصفها، وخسر الاستحواذ 21 مرة خلال اللقاء.

فيما تعرض الأرجنتيني إلى خمس مخالفات، ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة فقط.

الرقم الأكثر إثارة للاهتمام هو أن ميسي لعب 6 كرات طويلة جاءت جميعها صحيحة بنسبة 100%، فيما لعب كرة عرضية واحدة صحيحة من أصل أربع محاولات.