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إيطاليا - الدوري الوطني الممتاز

ميلان يعلن تعيين مدير فني جديد لفريق الشباب

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الفريق يحتل المركز الأخير في دوري البريمافيرا

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

عين نادي ميلان الإيطالي، فدريكيو جونتي، مديراً فنياً لفريق الشباب، خلفاً لأليساندرو لوبي.

ويأتي تعيين جونتي، بسبب سوء نتائج الفريق الموسم الحالي، وتحقيق فوز وحيد في 10 مباريات بدوري الشباب.

ويتذيل ميلان جدول ترتيب المجموعة الثانية من دوري البريمافيرا الإيطالية، برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين فقط في 13 مباراة.

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ويعد جونتي من لاعبي ميلان في الفترة من 1999 وحتى 2001، حيث حقق لقب الدوري الإيطالي مرة وحيدة بقميص الروسونيري.

ويمتلك لاعب الوسط الإيطالي السابق، ذكرى جيدة لجماهير الأحمر والأسود، بتسجيل هدف ميلان الثالث في الفوز التاريخي على إنتر بسداسية نظيفة في ديربي ميلانو عام 2001.

وسبق لجونتي أن درب عدة فرق صغيرة، أخرها بيروجيا الموسم الماضي في الدرجة الثانية الإيطالية.

وستكون المباراة الأولى لجونتي على رأس إدارة ميلان الفنية في العام الجديد أمام سامبدوريا.

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