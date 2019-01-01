ميلان يسعى لإغراء يوفنتوس بـ40 مليون يورو من أجل مدافعه

الميلان يُريد تقوية صفوفه في يناير..

لا تزال إدارة ميلان تسعى إلى تدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولا يزال خط الدفاع تحديدًا واحدًا من أهم المراكز التي تؤمن الإدارة بضرورة الاستثمار فيها بشكل سريع.

صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية كشفت أن الميلان يضع عينه على ميريه ديميرال، مدافع يوفنتوس، والذي أصبحت أيامه معدودة داخل الأليانز ستاديوم بحسب كل التقارير.

ديميرال انتقل إلى اليوفي هذا الصيف قادمًا من ساسولو في صفقة كلفت خزائن البيانكونيري 18 مليون يورو، إلا أن الدولي التركي فشل في كسب ثقة المدرب ماوريسيو ساري حتى الآن.

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رحيل ديميرال أصبح أمرًا محتومًا، إذ لم يشارك اللاعب سوى في بضع دقائق خلال مباراة اليوفي وهيلاس فيرونا، والتي فازت بها كتيبة ساري بهدفين مقابل هدف.

إدارة الميلان، والتي كانت مهتمة بالحصول على خدمات ديميرال منذ الصيف الماضي، لا تزال تسعى في سبيل الظفر باللاعب، وتضع مبلغ قد يصل إلى 40 مليون يورو من أجل إقناع إدارة أنيلي بترك اللاعب في يناير المقبل.

لا جازيتا إدّعت أيضًا أن اليوفي لا يريد أن يرسل ديميرال معارًا إلى أي نادٍ، بل إن الرغبة هي التخلص منه بصورة نهائية، وهو الأمر الذي يلقى قبول الميلان بالفعل مما قد يسهل عملية التفاوض بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن ميلان يعيش أزمة دفاعية حالكة هذا الموسم، حيث سكنت شباكه 17 هدفًا خلال 12 مباراة فقط حتى الآن في الدوري الإيطالي.