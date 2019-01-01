أولي هونيس: جنابري هو مفاجأة الموسم لبايرن ميونيخ

إشادة هائلة حصل عليها جناح البايرن من الرئيس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ كثيرًا بجناح الفريق سيرجي جنابري، واصفًا إياه بمفاجأة الموسم لفريقه.

واستعاد البايرن جنابري بعدما قضى الموسم الماضي معارًا مع هوفنهايم، ويحظى اللاعب بموسم رائع سجل خلاله 9 أهداف وصنع 7 ضمن 26 مباراة لعبها في البوندسليجا.

هونيس قال لصحيفة كيكر الألمانية حول صاحب الـ23 عامًا "فكرنا، قلنا أننا سنستعيده الآن وسنرى إن كان سيلعب كل المباريات أم لا. الآن هو لاعب أساسي ويجلب الكثير من المتعة للفريق، هو مفاجأة الموسم الإيجابية".

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يُذكر أن جنابري على بُعد هدف واحد من أن يُصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الألماني يتمكن من إحراز 10 أهداف على الأقل في موسم واحد خلال 3 مواسم متتالية مع 3 أندية مختلفة، إذ كان قد أحرز 11 هدفًا مع فيردر بريمن ثم 10 أهداف مع هوفنهايم الموسم الماضي.

ولم ينجح في فعل هذا سوى الثنائي إروفين كوستيدي خلال الفترة من 1974-1977 ويورجن فيجمان بين عامي 1985-1988.