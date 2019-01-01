ميلان يستعيد دوناروما أمام لاتسيو

مباراة حاسمة أمام الفريق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد ميلان لمواجهة لاتسيو في مباراة حاسمة في صراع الفوز بالمقعدين الثالث والرابع المؤهلين لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وقد حملت تدريبات الفريق الأخيرة بعد الأخبار الجيدة.

صحيفة توتوسبورت أوضحت أن حارس المرمى جانلويجي دوناروما والمدافع أندريا كونتي جاهزان لخوض اللقاء، ما لم يتعرضا لانتكاسة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، إذ ستُقام المباراة مساء السبت في سان سيرو.

وكان دوناروما قد غاب عن مواجهة يوفنتوس الأخيرة في السيري آ بعد إصابته أمام أودينيزي، لكنه تدرب بشكل منفصل أمس ومن المتوقع أن تتحسن حالته أكثر خلال الساعات القليلة القادمة، فيما لا يتواجد كونتي مع الفريق منذ أسبوعين تقريبًا لكنه أصبح جاهزًا أيضًا للعودة.

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تلك كانت الأخبار الجيدة، لكن الأخبار السلبية تمثلت في حاجة لوكاس باكيتا للمزيد من الوقت ليشفى تمامًا ويُصبح قادرًا على اللعب، ولذا لن يُغامر به المدرب جينارو جاتوزو أمام لاتسيو في الدوري، بل سيؤجل عودته لمباراة الكأس بين الفريقين في 24 إبريل القادم.

يُذكر أن ميلان يتفوق حاليًا بفارق 3 نقاط ومباراة إضافية عن لاتسيو في المركز الرابع، إذ يمتلك 52 نقطة وهو نفس رصيد أتالانتا الذي يزيد بنقطة واحدة عن روما في المركز السادس.