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مغامرة "هاليلوفيتش" القصيرة في ميلان تقترب من نهايتها

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اللاعب لم يلعب أي مباراة في السيري آ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

باتت مغامرة آلين هاليلوفيتش مع ميلان قريبة من نهايتها، رغم أنها لم تبدأ سوى من 6 أشهر فقط.

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وانضم اللاعب الكرواتي للميلان مجانًا بعد نهاية عقده مع هامبورج في يوليو الماضي، لكنه لم يحصل على ثقة المدرب جينارو جاتوزو الذي لم يمنحه سوى 60 دقيقة من اللعب هذا الموسم، خلال 3 مباريات جميعهم كانوا في الدوري الأوروبي.

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قناة سكاي سبورت أوضحت أن رحيل اللاعب صاحب الـ22 عامًا عن ميلانو بات مؤكدًا، وأن وكيله اجتمع اليوم مع مسؤولي بيشيكتاش للاتفاق على التفاصيل الشخصية الخاصة بعقده مع الفريق.

يُذكر أن هاليلوفيتش كان قد أثار ضجة عام 2014 حين انتقل من دينامو زغرب إلى فريق برشلونة بي مقابل 5 ملايين يورو، وقد خاض مباراة واحدة مع الفريق الأول للبارسا عام 2015 لكنه رحل عن النادي فيما بعد رغم التوقعات الكبيرة بمستقبل ناجح له في كامب نو.

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