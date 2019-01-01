ميلان يُخطط لضم بن عطية الصيف القادم

الكثير من العمل الخاص بسوق الانتقالات منتظر بين ميلان ويوفنتوس الصيف القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض يوفنتوس عرضًا من آرسنال لضم مدافعه المغربي مهدي بن عطية خلال سوق الانتقالات الشتوي.

وأبدى الفريق الإيطالي رفضه التام لرحيل المدافع صاحب الـ31 عامًا أو أي لاعب غيره خلال يناير الجاري، مفضلًا تأجيل كل تلك الملفات لسوق الانتقالات الصيفي، سعيًا لتوفير كل الأدوات اللازمة للمدرب ماسيميليانو أليجري لتحقيق حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا.

صحيفة توتوسبورت الإيطالية أوضحت أن ميلان يسعى خلف ضم المدافع الدولي المغربي، وأنه يُخطط منذ الآن للحصول على توقيعه خلال الميركاتو الصيفي، خاصة أن سعره لن يتجاوز الـ12 مليون يورو نظرًا لنهاية عقده صيف 2020.

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وسيصل اللاعب خلال إبريل القادم لعامه الـ32، وهو ما يُقلق إيفان جازيديس المدير التنفيذي للميلان من الصفقة، إذ يُفضل التعاقد مع لاعبين أصغر سنًا، حسب الصحيفة الصادرة من تورينو.

وينتظر ميلان ويوفنتوس الكثير من العمل المشترك خلال الصيف المقبل، خاصة فيما يتعلق بصفقة انتقال جونزالو هيجواين الذي يلعب هذا الموسم بقميص الروسونيري معارًا من البيانكونيري مقابل 18 مليون يورو مع حق شرائه نهائيًا مقابل 36 مليون يورو.