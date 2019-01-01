ميلان مستعد للتعاقد نهائيًا مع باكايوكو بأي ثمن

ميلان ينتظر الميركاتو الصيفي من أجل التعاقد نهائيًا مع باكايوكو من تشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان مستعد للتعاقد نهائيًا مع تيموتي باكايوكو خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان باكايوكو قد قدم أداء جيدًا مع ميلان خلال الموسم الحالي، مما جعل إدارة النادي تقتنع بتفعيل بند أحقية الشراء الموجود في عقده.

وانضم تيموتي باكايوكو إلى ميلان خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك على سبيل الإعارة قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن المدرب جينارو جاتوزو غير مستعد للتفريط في النجم الفرنسي بعد انتهاء إعارته.

وفي حال ارتفع ثمن الصفقة بسبب عدد المباريات التي شارك فيها باكايوكو مع ميلان فإن الروسونيري مستعد لتحمل هذه التكاليف الزائدة.

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يذكر أن جينارو جاتوزو كان قد أثنى على باكايوكو أكثر من مرة خلال الموسم الحالي كما أشاد بما يقدمه مع الروسونيري منذ انضمامه.