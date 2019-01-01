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زوجته: عودة كاراسكو لأوروبا ممكنة، لديه عروض كثيرة

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اللاعب مل الحياة في الصين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فتحت نعومي هابارت الباب حول عودة زوجها "يانيك كاراسكو" للعب في أوروبا من جديد، مما يُعزز الأخبار حول إمكانية التحاقه بأحد الأندية الراغبة به خلال يناير الجاري.

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وأبدت أندية آرسنال ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وميلان اهتمامها بالتوقيع مع جناح داليان الصيني الذي غادر أوروبا وتحديدًا أتليتكو مدريد خلال يناير 2018.

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وأكدت زوجة اللاعب البلجيكي وجود عروض كثيرة، مضيفة "هناك الكثير مما يحدث. لقد تلقى عروضًا من مختلف الأندية في ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، لكن لا شيء ملموس ولم يُوقع شيء بعد".

"يانيك يُحب الصين، لكنها ثقافة مختلفة، بجانب أننا بعيدون جدًا عن عائلاتنا وأصدقائنا. سنرى ما سيحدث في الأيام القادمة، لكن هناك احتمالية لعودته لأوروبا".

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