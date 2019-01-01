ميلان يستغل لقاء ساسولو للحديث عن سينسي ولوكاتيلي

أهداف ميلان متعددة من المباراة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يلتقي مساء اليوم ميلان مع ضيفه ساسولو ضمن الجولة الـ26 للدوري الإيطالي على ملعبه سان سيرو، لكن المباراة لن تكون فقط فرصة النادي للتقدم للمركز الثالث بل أيضًا للحديث مع منافسه عن بعض أعمال سوق الانتقالات.

ميلان كان قد وافق على انتقال لاعب وسطه مانويل لوكاتيلي لساسولو الصيف الماضي بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا صيف 2019، وبعد موسم لا يُوصف إلا بالإيجابي للاعب الوسط خريج قطاع الشباب في ميلان، ينوي النيروفاردي بالطبع تفعيل خيار الشراء.

هذا سيعني حصول ميلان على 12 مليون يورو الصيف القادم، قالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أنه سيستخدمها في تفعل خيار الشراء الموضوع في عقد استعارته لتيمو باكايوكو من تشيلسي الصيف الماضي وقد أصبح أحد العناصر الرئيسية في تشكيل المدرب جينارو جاتوزو، والبالغ 35 مليون يورو.

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ليس هذا فقط، بل أشارت الصحيفة الوردية أن ميلان مازال راغب في ضم ستيفانو سيني لاعب وسط ساسولو الذي حاول الروسونيري ضمه خلال سوق الانتقالات الشتوي لكنه لم ينجح لتمسك منافسه به لنهاية الموسم.

ومن المتوقع ألا يقبل ساسولو التخلي عن سينسي بأقل من 25 مليون يورو، وهو مبلغ لن يكون صعبًا على ميلان دفعه خاصة إن نجح في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.