بوتشيتينو: توتنهام بحاجة لساحر ليفوز بالألقاب الكبيرة!

المدرب يرى أنه قدم للسبيرز ما هو أكثر من الفوز بالألقاب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام أن ما قدمه للفريق يفوق الفوز بالألقاب، مؤكدًا أن النادي بحاجة لساحر إن كانت لديه رغبة الفوز بالألقاب الكبيرة بنفس السياسة المتبعة حاليًا.

وأثارت الخسارة أمام بيرنلي وتشيلسي مجددًا الجدل حول قدرة بوتشيتينو المنافسة الجادة والفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع السبيرز، لكن المدرب دافع عن نفسه موضحًا أنه لا يستطيع المنافسة إلا بتوفر نفس الأدوات المتوفرة لمنافسيه، وحديثه بالطبع عن سوق الانتقالات وحجم الإنفاق الضخم لأندية البريميرليج خاصة ثنائي مانشستر وتشيلسي ومؤخرًا ليفربول.

المدرب الذي يستعد لمواجهة آرسنال في الجولة الجديدة من البريميرليج قال بهذا الخصوص "ربما إن طلب مني دانييل ليفي (مالك توتنهام) الفوز بلقب، سواء البريميرليج أو دوري الأبطال، ربما سأرد عليه بأن عليه أن يجد ساحرًا آخرًا ليفعل هذا، لأننا لن نُغير طريقة عملنا".

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"نستطيع أن نكون هناك؟ نعم، نستطيع أن نقاتل؟ نعم، هل سنُنافس؟ بالطبع، لكن لا نستطيع أن نكون مطالبين بالفوز إن لم نُقاتل بنفس الأدوات. لا تستطيع أن تُوجه سلاحًا إلى رأسي وتقول "عليك أن تفوز"، إن لم تُوفر لي نفس الأدوات المتاحة للفرق الأخرى".

"أسمع الناس تقول "بوتشيتينو هنا منذ 5 سنوات ولم نفز بشيء"، بالتأكيد أنا لم أفز، لكن بالنسبة لي .. ما فعلته هنا أكبر من الفوز بلقب".

واصل المدرب حديثه قائلًا عن إمكانية تحسن الوضع بعد الانتقال للملعب الجديد "أعتقد أن حالتنا مشابهة لحالة آرسنال. المشكلة أنني لا أمتلك كل الإجابات، فأنا لست مالك النادي ولست الشخص المخول لشرح خطة العمل المستقبلية. أنتم تعلمون بالطبع أن التواجد ضمن الأربعة الكبار واللعب في دوري الأبطال كان حلمًا بالنسبة لنا منذ 5 سنوات، الانتقال لملعب جديد هو شيء ممتاز، أكثر برأيي من الفوز بلقب، أكثر من الفوز بكأس كاراباو".

أتم قائلًا "نحن نتحدث عن شيء أكبر من الفوز بلقب. نحب بالطبع الفوز بلقب، نريد الشعور بتلك المشاعر ورفع الكأس عاليًا، سواء كأس الرابطة أو كأس الاتحاد الإنجليزي أو البريميرليج أو دوري الأبطال، لكن مسؤولية النادي هائلة، عليك أن تضمن البقاء على قيد الحياة".