ميلان يجدد اهتمامه بضم راكيتيتش

هل يرحل راكي عن صفوف النادي الكتالوني؟

عاد نادي ميلان للمحاولة مرة أخرى من أجل التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش من صفوف برشلونة مع فتح سوق الانتقالات المقبلة.

إشبيلية يخطط لإعادة راكيتيتش مرة أخرى إلى "سانشيز بزخوان" بعد معاناته من قلة دقائق اللعب.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ ميلان حاول التعاقد مع راكي في 2018 ثم جدد المحاولة في 2019 وبعدها في يناير 2020 وسوف يجرب مرة أخرى في الصيف المقبل.

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وأوضحت الصحيفة أنّ ميلان يرى أهمية جلب لاعب بإمكانيات الكرواتي لتطوير الفريق كما فعل من قبل حينما تعاقد مع جونزالو هيجواين.

ورغم أنّ رغبة اللاعب هي العودة إلى إشبيلية، لكن هناك صعوبات اقتصادية لإتمام الصفقة سواء فيما يتعلق بقيمة اللاعب أو راتبه.

وكان الروسونيري قد حاول جلب لوكا مودريتش من ريال مدريد مستغلًا انتهاء عقده في 2021، لكن اللاعب يفضل البقاء في "سانتياجو برنابيو".

جدير بالذكر أنّ راكيتيتش عانى في بداية الموسم من قلة دقائق اللعب قبل أن يعود للمشاركة بصورة أكبر.