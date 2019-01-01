راكيتيتش: حلمي العودة واللعب مع إشبيلية من جديد

متوسط ميدان برشلونة يكشف عن هدفه الفترة القادمة

أفصح إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة الإسباني، عن رغبته في العودة إلى ناديه القديم إشبيلية.

وارتبط اللاعب الكرواتي، بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، بسبب قلة مشاركته وعدم اعتماد مدرب الفريق عليه.

بارتوميو يطمئن جمهور برشلونة على مستقبل ميسي

وقال راكيتيتش في تصريحات تلفزيونية: "حلمي أن أرتدي قميص إشبيلية من جديد، أتمنى أن يحدث ذلك في يوم من الأيام، ولكن قبل أي شيء أنا سعيد لأن النادي يحقق نتائج جيدة".

وواصل: "إشبيلية يبدو أفضل من كل عام، إن لم أكن مع برشلونة، فلن يوجد مكان أفضل من إشبيلية للعب معه".

صاحب الـ 31 عاماً، ارتبط بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع اهتمام كبير من العديد من الأندية الأوروبية.

وحول ارتباطه بأتلتيكو مدريد قال راكيتيتش: "سنرى ماذا سيحدث، أتلتيكو فريق كبير، أنا الآن أقاتل من أجل الفوز بكل شيء والمشاركة مع برشلونة".

جدير بالذكر أن الكرواتي الدولي، شارك هذا الموسم في 9 مباريات مع فريقه ببطولة الدوري، وأربعة في دوري أبطال أوروبا.