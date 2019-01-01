ميلان يتلقى أخبارًا سعيدة حول مصابيه

الفريق يستعد لمواجهة بارما في الدوري الإيطالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى ميلان أخبارًا سعيدة حول حالة مصابيه، قبل مواجهة بارما السبت القادم في الدوري الإيطالي.

وأفادت قناة سبورت ميدياسيت أن جانلويجي دوناروما أصبح جاهزًا لحراسة مرمى الفريق مجددًا بعد غيابه لأسبوعين عقب تعرضه لإصابة عضلية في الفخد خلال مواجهة أودينيزي.

والأمر ينطبق على القائد أليسيو رومانيولي الذي تلقى ضربة خلال المباراة الأخيرة ضد لاتسيو، لكن الأمر لم يكن خطيرًا واللاعب مستعد للانضمام لرفاقه في الرحلة الصعبة إلى ملعب إينو تارديني.

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وفيما لم يتماثل لوكاس باكيتا للشفاء بعد وستؤجل عودته لمواجهة تورينو يوم 28 إبريل القادم، من المتوقع أن يتواجد دافيدي كالابريا أمام بارما بعد خروجه مصابًا من موقعة السبت الماضي أمام نسور العاصمة.

يُذكر أن ميلان نجح في هزيمة لاتسيو بهدف دون رد السبت الماضي، مما جعله يحتفظ بالمركز الرابع بفارق نقطة عن روما و3 نقاط عن أتالانتا الذي سيُواجه إمبولي مساء اليوم.