المدير الرياضي للبايرن يُعلق على اهتمامهم بزانيولو

نجم روما مطلوب في بافاريا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اكتفى حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ بتعليق مبهم على أخبار اهتمام ناديه بالتعاقد مع نيكولا زانيولو نجم روما الصاعد.

اللاعب المنضم لروما بداية الموسم الجاري من الإنتر، ضمن صفقة انتقال رادجا ناينجولان في الاتجاه المضاد، أبهر الجميع بأداء ممتاز رغم أنه لم يتجاوز عامه الـ19 بعد.

وقد أثيرت عدة أحاديث في الفترة الأخيرة عن إمكانية عدم تجديد عقده مع النادي الإيطالي مما فتح الباب لرحيله الصيف القادم، خاصة مع اهتمام عديد الأندية الكبيرة والغنية بخدماته وأبرزها يوفنتوس وريال مدريد وانضم لهم أيضًا بايرن ميونيخ.

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إذ أفادت صحيفة بيلد الألمانية برغبة النادي في دفع 50 مليون يورو لضم زانيولو في إطار سعي الإدارة لتجديد صفوف الفريق وضم عددًا من المواهب الشابة.

صالح حميديتش سُئل عن الأمر، فأجاب لسكاي سبورت الألمانية "هناك العديد من اللاعبين ممن ينالون إعجابنا، لكننا في انتظار نهاية الموسم. وقتها، سنرى ما نستطيع فعله".