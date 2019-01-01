لماذا توقفت مباريات الدوري الإيطالي عند الدقيقة الـ13؟

تقليد حدث في جميع مباريات الجولة الحالية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لاحظ المشاهدون توقف جميع مباريات الجولة الحالية من الدوري الإيطالي عند الدقيقة الـ13 تمامًا، مع تصفيق حاد من جميع المتواجدين في الملاعب، سواء اللاعبين أو المدربين أو حتى الحكم والجماهير الحاضرة.

وقد تكرر الأمر في المباراة الجارية حاليًا بين نابولي ويوفنتوس على ملعب سان باولو، إذ توقف اللعب عند الدقيقة الـ13 ووقف الجميع وصفق لدقيقة تقريبًا، قبل أن يُستأنف اللعب من جديد.

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السبب في ذلك يعود لأن إيطاليا تعيش تلك الأيام موعد الذكرى السنوية الأولى لوفاة مدافع وقائد فيورنتينا "دافيدي أستوري"، الذي توفي فجأة في غرفة الفندق قبل مواجهة أودينيزي في 4 مارس 2018.

وكان اللاعب الإيطالي يرتدي القميص رقم 13 مع الفيولا، ولذا قررت الأندية والجماهير إحياء ذكراه بالتوقف عند الدقيقة الـ13 وتوجيه تحية خاصة له، وهو ما حدث في مباريات الجولة الـ26 من السيري آ.