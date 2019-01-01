بيكفورد سعيد بعدم قبول أهداف أمام ليفربول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدا جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون سعيدًا بتعادل فريقه السلبي أمام ليفربول لحساب الجولة الـ29 للدوري الإنجليزي.

وكان إيفرتون قد نجح في إعاقة عدوه اللدود وإبعاده عن صدارة البريميرليج مهديًا إياها لمانشستر سيتي بفارق نقطة عن الريدز، قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

وقال اللاعب الدولي الإنجليزي عقب اللقاء "عملنا بجد كفريق وكان علينا واجب تجاه جماهيرنا. كنا ندرك مدى أهمية تلك المباراة وما الذي تعنيه للجماهير".

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أتم صاحب الـ24 عامًا "إن لم ننجح بالتسجيل، كان علينا ألا نقبل الأهداف. مازال أمامنا 9 مباريات ونأمل أن تكون تلك نقطة بداية نستطيع أن نبني عليها".

يُذكر أن التعادل رفع رصيد إيفرتون للنقطة الـ37 ليتواجد في المركز العاشر، ويأمل النادي في الوصول لمقعد مؤهل للدوري الأوروبي.