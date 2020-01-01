مُحطم كاحل مارادونا لمنتقديه : الرد عليكم مثل غسل رأس الحمار

تسبب في إصابة قوية للنجم الأرجنتيني خلال تواجده مع برشلونة

دافع أندوني جويكوتشيا لاعب برشلونة وأتلتيك بيلباو السابق، عن نفسه، ضد الإهانات التي تعرض لها، بعد تقديمه التعازي في وفاة دييجو أرماندو مارادونا.

جويكوتشيا يمتلك ذكرى غير طيبة مع مارادونا، حيث تسبب في إصابة قوية له في مباراة برشلونة وبيلباو عام 1983.

صاحب الـ55 سنة قال في رسالة لوداع النجم الأرجنتيني بعد رحيله:"لقد علمت للتو بوفاة مارادونا، لقد أحزنني الأمر للغاية، لقد كان عبقريًا وولد ليلعب كرة القدم، استرح في سلام يا دييجو".

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عشاق مارادونا لم يرحبوا بهذه الرسالة، حيث ذكروه بالدخول العنيف ضده في هذه المباراة، والذي تسبب في غياب مارادونا عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

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وهو ما رد عليه جويكوتشيا في رسالة أخرى قائلًا:"الرد عليكم مثل غسل رأس الحمار، إضاعة للوقت والصابون".

وكان النجم الإسباني السابق قد دافع عن تسببه في تمزق الرباط الجانبي لكاحل مارادونا في تصريحات سابقة قائلًا في إحدى المقابلات:"مارادونا لم يمت بعد هذا التدخل، يمكنه مواصلة اللعب".

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يذكر أن مارادونا الذي رحل عن عالمنا وعمره 60 سنة، حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته، كان أبرزها كأس العالم 1986 في المكسيك.