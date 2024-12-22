"ماذا تعطي اللاعبين؟" .. سؤال محرج لميكيل أرتيتا بسبب حمل شريكات نجوم آرسنال!

حمل شريكات نجوم آرسنال يُحرج أرتيتا!

ترك المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا؛ المدير الفني لفريق آرسنال المؤتمر الصحفي لمباراته ضد كريستال بالاس بطريقة لطيفة، بعد سؤاله عن حمل شريكات نجوم فريقه.

وقال الصحفي لأرتيتا بالمؤتمر: "رأينا هذا الأسبوع جيسوس يحتفل بهدفه على طريقة الحمل، وكاي هافرتس فعل نفس الشيء اليوم بسبب حمل شريكته".

وأضاف: "كما أنني علمت بأن زوجة مارتن أوديجارد حملها جيد، لو هناك أي شيء تريد أن تخبرنا به بماذا تمنح اللاعبين ليجعلوا زوجاتهم حامل".

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ضحك مدرب آرسنال ورد قائلًا وهو يغادر المؤتمر الصحفي: "عيد ميلاد مجيد، وأتمنى لكم ولعائلاتكم وقتًا رائعًا".

وفاز آرسنال على كريستال بالاس بخماسية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت.