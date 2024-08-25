FC Barcelona v UD Las Palmas - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد رفعت

بنسبة إعادة بيع وشرط جزائي ضخم .. موهوب برشلونة ينتقل إلى رين

برشلونةرينانتقالاتالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الفرنسيM. Faye

لاعب برشلونة الشاب ينتقل إلى رين

أعلن نادي رين الفرنسي بشكل رسمي، عن ضم أحد مواهب نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع شروط مالية مميزة.

ونشر رين عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو تقديمي لضم المدافع الشاب ميكايل فاي من صفوف نادي برشلونة، معلقًا على الصفقة: "ميكايل بالأحمر والأسود".

وكشفت شبكة "أكتو فوت" عن أن رسوم انتقال ميكا فاي من برشلونة إلى رين هي 12 مليون يورو، هذا بجانب احتفاظ برشلونة بشرط إعادة بيع بنسبة 25%".

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وشددت الشبكة على أن الشرط الجزائي في عقد ميكا فاي مع الفريق الفرنسي هو 35 مليون يورو.

وقام برشلونة بتسويق ميكا فاي صاحب الـ20 عامًا خلال الفترة الماضية، بعد عدم حاجة المدرب الألماني هانسي فليك لخدماته خلال الموسم الجديد.

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