موعد مباراة الأهلي وسيمبا الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد نادي سيمبا في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف النادي الأهلي نادي سيمبا على ملعب الكرة المصرية التاريخي ستاد القاهرة الدولي، وذلك في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021.

تعادل الأهلي في مباراته الأخيرة في دوري الأبطال مع نادي المريخ السوداني بهدفين لمثلهما، ليضمن التأهل لربع نهائي المسابقة لكن من بوابة الوصيف.

أما سيمبا، فقد فاز على فيتا كلوب في الجولة الخامسة بأربعة أهدافٍ لهدف، وضمن الصعود كمتصدر المجموعة حتى وإن خسر المباراة القادمة ضد الأهلي.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي وسيمبا؟

موعد مباراة الأهلي وسيمبا هو يوم الجمعة 9 أبريل 2021، وسيقام في ستاد القاهرة الدولي.

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على القناة الرابعة.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للشبكة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والمريخ كتابيًا عن طريق موقع جول.