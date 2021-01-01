موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل الأهلي على ستاد القاهرة الدولي نظيره فيتا كلوب، في مباراة هامة تقام لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد مُنيّ بهزيمة لم تكن بالحسبان من سيمبا التنزاني الجولة الماضية بهدف نظيف، في الوقت الذي فاز فيه فيتا كلوب برباعية على المريخ في السودان.

هكذا، بات النادي الأحمر يتساوى مع النادي الكونغولي بثلاث نقاط لكل منهما، ما يجعل الفوز في القاهرة ضرورة ملحة في سبيل الابتعاد عن الحسابات والتعقيدات لبلوغ ربع النهائي.

ووجبت الإشارة إلى أن كتيبة بيتسو موسيماني فازت على طلائع الجيش في اللحظات الأخيرة بالدوري المصري بهدفين لهدف، ما من شأنه أن يزيد من روحهم المعنوية قبل قمة فيتا كلوب.

الآن نتعرف على موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب؟

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب هو السبت الموافق 6 مارس 2021، بستاد القاهرة الدولي.

صافرة بداية المباراة ستنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على القناة السابعة.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للشبكة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وفيتا كلوب كتابيًا عن طريق موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - فيتا كلوب السبت 6 مارس 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 7 القاهرة الدولي

التشكيل المتوقع للأهلي ضد فيتا كلوب

يغيب عن الأهلي في مباراة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا محمود كهربا بعد الإيقاف الذي تعرض له بسبب أزمته الأخيرة داخل جدران القلعة الحمراء، ويتواصل غياب علي معلول ووليد سليمان للإصابة.

فريقنا يؤدي المران الأخير إستعداداً لمواجهة فيتا كلوب 💪🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/yUTYrs87fB — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 5, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

والتر بواليا

التشكيل المتوقع لنادي فيتا كلوب

من المتوقع أن يبدأ المدرب فلوريان إيبانجي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

سيمون أوموسولا

إيرنست لوزولو سيتا - فيفيان أسي كوا - عثمان واتارا

أميدي ماساسي - ميكائيل أيتشيلا

ريكي تولينجي - زيمانجا سوزي - خسوس مولوكو

أوبيد موكوكياني