ميشايل: لا أستطيع النوم .. انتقالي للهلال حدث بشكل "جنوني"!

كشف النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ جناح فريق نادي الهلال الجديد، عن كواليس انتقاله إلى الزعيم، وعن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات حاليًا.

الهلال يستعد لمواجهة الجزيرة الإماراتي مساء اليوم الأحد، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات، حيث سيلعب الفائز من تلك المباراة أمام تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، والخاسر سيلعب أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الخامس.

ما هي كواليس انتقال ميشايل من فلامنجو إلى الهلال؟

خلال حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قال ميشايل: "كل شيء لازال جنونيًا، وصفقة انتقالي إلى الهلال كانت جيدة لكل الأطراف".

ميشايل أكد على أنه كان في إجازة رفقة زوجته وإبنته، ولم يكن يعلم أي شيء عن مفاوضات الهلال، حتى اتصل به مدير أعماله، وأخبره عن احتمالية حدوث الصفقة.

اللاعب البرازيلي تابع: "قلت لمدير أعمالي إذا كانت الصفقة جيدة لي ولفلامنجو ولنادي الهلال، سنصل إلى اتفاق، لا أريد أن أزعج أحدًا".

وواصل: "تمت الفقة باتفاق جميع الأطراف، لذلك أشعر بالسعادة، وأتمنى أن أنقل سعادتي للآخرين، لأنني أريد مساعدتهم داخل الملعب وخارجه".

ميشايل يتحدث عن معاناته مع النوم ودور القهوة في مساعدته

أكد ديلجادو على أن فارق التوقيت بين البرازيلي والسعودية الذي يصل إلى 7 ساعات، يتسبب له في أزمة بالتأقلم، ولكنه شدد على أنه سيتأقلم سريعًا، خاصة وأنه مع الهلال منذ أسبوع فقط.

جناح الهلال قال: "لولا القهوة ما تمكنت من الاستمرارا، قبل أسبوع كنت مسترخيًا في إجازتي أفكر في الأشياء الجيدة التي حدثت لي، وفارق التوفيت مع البرازيلي 7 ساعات، وهو الأمر الذي تسبب في عدم قدرتي على النوم حتى الرابعة صباحًا".

واستطرد قائلًا: "هناك أيام جيدة وأخرى سيئة، ولكن هذا كله من عملية التأقلم، لم يمر سوى أسبوع فقط منذ وصولي، وأسعى للتأقلم بأسرع ما يمكن لأنني أريد أن أكون سعيدا وأجلب السعادة لجمهور الهلال ولأسرتي".

وعبر ميشايل عن حبه للقهوة السعودية، حيث قال ضاحكًا: "أنا ممتن جدًا لوجود أسرتي، ولوجود القهوة أيضًا".

ماذا قال ميشايل عن كأس العالم للأندية وزيادة مشجعي الهلال؟

اللاعب البرازيلي قال: "كنت أفكر مع لاعبي فريقي القديم فلامنجو حول المشاركة في كأس العالم للأندية، في مباراتنا أمام بالميراس بنهائي كأس ليبرتادوريس، حيث كان الأمر حلما بالنسبة لي".

وأردف: "زملائي في فلامنجو سبق لهم ولعبوا بكأس العالم للأندية على العكس مني، إنها تجربة رائعة وسأحاول الاستمتاع بها قدر الإمكان رفقة الهلال".

وعن زيادة عدد مشجعي الهلال بعد انتقاله من فلامنجو، قال ميشايل: "أريد أن أشكر جميع مشجعي فلامنجو، لأنني قضيت وقتا لا يصدق معهم في النادي، وكانت لدي علاقة مميزة مع الجميع، والهلال حل على 40 مليون مشجع إضافي سيتابعونهم في كأس العالم للأندية".

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