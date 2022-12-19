ميسي يمسح حذاء مارادونا .. نجم إيطالي يثير الجدل عقب تتويج الأرجنتين

ميسي أم مارادونا .. نقاش لا يتوقف أبدًا!

يرى العديد أن فوز ليونيل ميسي بكأس العالم مساء أمس في قطر أنهى الجدل حول الأفضلية التاريخية بينه وبين الأسطوري دييجو مارادونا الذي قاد راقصي التانجو للفوز بمونديال 1986 بجهد فردي واضح، لكن الأمر لا يبدو كذلك لشعب نابولي الإيطالية.

ميسي نجح في إحراز 7 أهداف خلال مشوار الأرجنتين الرائع في كأس العالم 2022، آخرهم هدفين في المباراة النهائية، وقد أصبح اللاعب الوحيد الذي استطاع التسجيل في جميع المراحل، بدءًا من دور المجموعات ومرورًا بدور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي وانتهاءً بالمباراة النهائية.

الأرجنتين كانت قد تقدمت بهدفين نظيفين في نهائي استاد لوسيل، سجل النجم رقم 10 الأول منهما، قبل أن تتعادل فرنسا في الدقائق الـ10 الأخيرة بهدفين من كيليان مبابي، وفي الشوط الإضافي تقدم ميسي لراقصي التانجو لكن زميله في الفريق الباريسي عاد وتعادل من ركلة جزاء ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي حسم بها المنتخب الأمريكي الجنوبي اللقب لصالحه.

النجم الإيطالي في مجال السينما والتلفاز، سالفاتوري إسبوزيتو، سخر من حديث الناس حول تفوق ميسي على مارادونا بعد تتويجه باللقب العالمي وهو الوحيد الذي كان ينقصه في مسيرته المذهلة.

وقد نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة تُظهر ميسي ويقوم بمسح حذاء مارادونا، في إشارة منه لعدم جواز المقارنة بين الاثنين وأن النجم الراحل سيبقى الأفضل دومًا.

انحياز سكان ومشجعي نابولي لمارادونا يبدو منطقيًا نظرًا لأن مسيرة النادي اختلفت تمامًا بعد انضمام النجم الأرجنتيني له في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، حيث قادهم للفوز بعدة ألقاب أبرزها الدوري الإيطالي مرتين.