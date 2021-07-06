"ميسي يلعب لصالح ريال مدريد!"

ريال مدريد يضع آماله على ميسي لضم مبابي

مرت ستة أيام ولايزال النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي لاعب حر ولم يستطع برشلونة حتى الآن لتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يعتمد على ميسي لإتمام صفقة انتقال مبابي إلى صفوفه.

ماذا أفادت التقارير؟

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية إن كيليان مبابي وليونيل ميسي لن يلعبا سويًا في صفوف باريس سان جيرمان.

وأوضحت أن مبابي لن يجدد عقده مع فريق العاصمة، حيث كانت الفكرة في اعتباره منذ فترة طويلة ولكن قراره أصبح حازمًا، حيث سيلعب حتى 2022 مع الفريق الباريسي، ولكن لن يمدد إقامته.

ومن ناحية أخرى، أفادت التقارير أن باريس سان جيرمان هو الخيار الوحيد لـ ميسي في حال لم يتمكن من اللعب مع برشلونة في الموسم القادم.

لماذا لا يستطيع أن يلعب ميسي ومبابي معًا؟

حسب قانون اللعب النظيف، فمن المستحيل على باريس سان جيرمان أن يكون قادرًا على الاحتفاظ بخدمات كيليان مبابي، لأنه لا يمكن السماح لفريق أن يضم ثلاث رواتب رفيعة المستوى مثل نيمار ومبابي ولديهم في هذه الحالة ميسي.

لذلك إذا وقع الأرجنتيني مع سان جيرمان، فإن كيليان سيخرج من نفس الباب وربما قد يلجأ النادي إلى بيع مبابي هذا الصيف من أجل تحقيق الاستفادة المالية، بدلًا من رحيله مجانًا بعد نهاية الموسم الجديد.

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