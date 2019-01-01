ميسي يكشف لنيمار موعد رحيله عن برشلونة ويحفزه للعودة بيناير

ليونيل ميسي قائد برشلونة يكشف لنيمار دا سيلفا عن موعد رحيله عن النادي الكتالوني ويطالبه بالعودة في يناير.

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة عن موعد رحيله عن الفريق الكتالوني لزميله السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مجلة "فرانس فوتبول" والتي أكدت أن ميسي يحاول في الوقت الحالي تحفيز نيمار على العودة لصفوف برشلونة في يناير المقبل.

وذكرت المجلة أن ميسي أخبر نيمار أنه عليه العودة لبرشلونة في يناير المقبل ليساهم معه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وإعادة البطولة الغائبة عن الفريق.

وأبلغ ميسي نيمار أنه لن يستمر في برشلونة بعد نهاية عقده الحالي والذي ينتهي بحلول صيف ٢٠٢١ حتى لو قام بتجديده في الفترة المقبلة، وأقنعه أن دوره في النادي سيكون أكبر في غيابه.

ولم تكشف المجلة عن مستقبل ميسي بعد صيف ٢٠٢١ حيث لم توضح إذا ما كان سيعتزل كرة القدم أم سيعود للأرجنتيني كما ألمح في العديد من المناسبات.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن نيمار قد رفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان في الأسابيع الماضية وأن إدارة النادي استسلمت للأمر الواقع بشأن رحيله قريبًا.

جدير بالذكر أن الصيف الماضي كان قد شهد مفاوضات طويلة بين برشلونة وباريس سان جيرمان لإعادة اللاعب لإسبانيا إلا أن ضعف الموقف المادي للنادي الكتالوني وتمسك الفريق الفرنسي به أنهيا أي أمل في إتمام الصفقة.