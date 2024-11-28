"أفتقد النادي والمدينة وأتمنى أن تسير الأمور على ما يرام" .. ميسي يوجه رسالة إلى برشلونة

رسالة عاطفية من ميسي إلى برشلونة...

وجه ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي، وبرشلونة السابق، رسالة إلى الفريق الكتالوني، بمناسبة الذكرى الـ125 على تأسيس النادي، وشدد على افتقاده لفريقه القديم وأجواء المدينة الإسبانية.

وكان النجم الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 2022، قد شارك مع برشلونة، منذ بداية مسيرته وحتى أغسطس 2021، ولعب 778 مباراة رسمية نجح خلالهم في تسجيل 672 هدفًا.

وقال البرغوث الأرجنتيني في مقابلة مع قناة "3Cat": "أولًا أرغب في التهنئة بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة، الذي كان من الشرف لي أن أكون جزءًا من هذا النادي، وأكون من جماهيره".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "لقد كنت محظوظًا لأن الله جعلني أتواجد في هذا المكان وأقضي حياتي كلها في ذلك النادي الرائع، إنه نادي خاص ومختلف، بسبب كيفية التعامل مع الأمور في كرة القدم".

وأضاف: "أفتقد النادي والمدينة وكل شيء، أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام وأن نتمكن من الاستمرار في جعل هذا النادي أكبر وأكبر".

جدير بالذكر أن عقد البرغوث الأرجنتيني، مع إنتر ميامي ينتهي في ديسمبر 2025، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى صيغة لتمديد العقد، وسط العديد من التكهنات حول مستقبله.