ميسي يصنف أوبلاك كأحد أفضل حراس العالم ويؤكد: إنه يجعل الأمور أكثر إثارة

ماذا قال ميسي عن يان أوبلاك؟

أثنى أسطورة نادي برشلونة وقائده ليونيل ميسي على حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك، ووصفه بأنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم على الإطلاق في الوقت الحالي.

وفي نفس الوقت اعترف الهداف التاريخي لنادي برشلونة بأنه يستمتع بالتحدي المتمثل في محاولة التفوق عليه من مباراة لأخرى كلما تقابل مبعه.

اليوم شهد تفاعلًا بين العديد من حراس المرمى وبين ليونيل ميسي بسبب قيام شركة خمور بإرسال زجاجة خمر لكل حارس تلقى هدفًا من النجم الأرجنتيني طوال مسيرته مع برشلونة.

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أنقذ أوبلاك أربع تصديات عندما تغلب أتليتيكو مدريد على برشلونة بهدف مقابل لا شيء الشهر الماضي، ولم يتمكن ميسي من إيجاد طريقه نحو الشباك في تلك المباراة.

ولذلك أثنى النجم الأرجنتيني على حارس المرمى الدولي السلوفيني وأكد أنه يعد في الوقت الحالي أحد أبرز حراس المرمى على مستوى العالم ككل.

وقال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لبود فوتبول: "من الجيد أن نواجه بعضنا البعض في مناسبات كثيرة، إنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم في الوقت الحالي، ومن الجيد دائمًا مواجهة أفضل الحراس"

وأضاف: "إنه دافع إضافي أن تكون قادرًا على التفوق على حارس بهذه القيمة، أو محاولة تسجيل هدف في مرماه، التحدي في مدى صعوبة ذلك، كما يثبت قدراته في كل مباراة يلعبها.

وتابع:"لذلك ، من الجيد رؤيته في الحياة بعيدًا عن كرة القدم ولكن أيضًا مواجهته في المباريات يعد شيئًا مميزًا، هذا يجعل المنافسات وكرة القدم أكثر إثارة."

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يذكر أن قائد نادي برشلونة ليونيل ميسي قد نجح مؤخرًا في تجاوز الرقم التاريخي المسجل باسم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه كأكثر لاعب يسجل أهداف بقميص فريق واحد في تاريخ كرة القدم