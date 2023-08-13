ميسي يسبق رونالدو إلى رقم جديد .. الأرجنتيني عابر الأزمنة!

ليونيل وصل إلى رقم لم يسبقه له إلا عدد محدود للغاية.

حقق ليونيل ميسي قائد برشلونة الأسبق ولاعب إنتر ميامي الحالي رقمًا قياسيًا خاصًا للغاية عندما سجل في مرمى شارلوت في ربع نهائي كأس الدوريات.

جاء هذا الهدف الذي كان الرابع في المباراة لإنتر ميامي والثامن لليونيل ميسي بقميص الفريق الأمريكي ليكون رقم 100 له في العشرية الجديدة.

ليكون ميسي هو خامس لاعب يسجل 100 هدف أو أكثر في ثلاثة عقود مختلفة، حيث سبقه لهذا الرقم ألفريدو دي ستيفانو وفرينتس بوشكاش وبيليه وروماريو.

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ليونيل سجل 169 في العشرية الأولى من القرن الجديد بين 2001 و2010 وأضاف 546 في الفترة بين 2011 و2020، وبداية من 2021 وصل للهدف رقم 100.

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جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يملك 86 هدفًا في العشرية الحالية، وأمامه 14 هدفًا فقط ليصبح اللاعب رقم ستة في تلك القائمة.