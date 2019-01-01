ميسي يخوض مباراة ريال بيتيس بتحدي ثنائي

برشلونة يحل ضيفًا على ريال بيتيس في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني وقائد الفريق ليونيل ميسي يدخل المباراة بتحدي ثنائي خاص.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يحل اليوم فريق برشلونة ضيفًا على نظيره ريال بيتيس ضمن لقاءات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني على ملعب ملعب ريال بيتيس بينتو فيامارين مساء اليوم.

ويدخل برشلونة اللقاء بهدف أن يحسم الليجا نظريًا بعد تعثر أتلتيكو مدريد بالأمس أمام أتلتيك بلباو في لقاء انتهى لصالح الفريق الباسكي بهدفين نظيفين.

فوز برشلونة سيرفع الفارق مع أقرب المنافسين أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني لـ 10 نقاط كاملة قبل 10 أسابيع من نهاية الدوري الإسباني.

فالفيردي ضد زيدان.. بين شبح البدايات وكابوس إنريكي غير المكتمل

كذلك يدخل قائد برشلونة ليونيل ميسي تلك المباراة بتحدي ثنائي خاص به سيكتب اسمه في سجلات تاريخ نادي برشلونة من جديد في فئة مميزة.

وكان ميسي قد عادل رقم أسطورة الفريق الذي يلعب للسد القطري حاليًا تشافي هيرنانديز في مواجهة ليون الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، حيث حقق الفوز رقم 476 له بقميص البلاوجرانا من أصل 763 مباراة، بينما كان تشافي قد حقق ذلك الرقم من 767 مباراة.

لاعب أرسنال السابق: ماني هو الأفضل في ليفربول وليس صلاح

وكذلك يبحث ميسي عن الانفراد بقائمة المنافسين على الحذاء الذهبي الأوروبي، الذي يتصدره بالفعل الآن بـ 26 هدفًا، لكن خلفه مبابي بـ 25 هدفًا ويواجه الفرنسي اليوم نظيره فالنسيا مع باريس سان جيرمان.