ميسي يحتفي بشهر المونديال المذهل.. وجُرح السعودية لم يَندَمِل!

"سترافقنا هذه الذكرى دائمًا"

احتفى النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأمريكي، بالذكرى السنوية الأولى لتتويجه مع راقصي التانجو بلقب كأس العالم "قطر 2022".

وقال ميسي، في تصريحات للتلفزيون الأمريكي: "لقد مر عام كامل منذ ذلك اليوم الجميل الذي عشناه بالنسبة لي ولكل الشعب الأرجنتيني، عندما أصبحنا أبطال العالم".

وأضاف: "خسرنا أمام السعودية خلال الأسبوع الأول وكان ذلك أمرًا سيئًا، ثم بعد ذلك كان الشهر مذهلا. لقد استمتعنا به كثيرًا، وكذلك الشعب الأرجنتيني والأشخاص الذين كانوا حاضرين في قطر".

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وواصل ميسي: "عشنا شهرًا سيسجل في التاريخ. سترافقنا هذه الذكرى دائمًا، والآن أعيد إحياء هذه الذكرى مرة أخرى هنا في روزاريو مع العائلة والأصدقاء، وأستمتع مرة أخرى بكل ما عشناه في ذلك الوقت".

وكان ميسي قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة، بعد مسيرة استثنائية بدأت بخسارة قاسية من السعودية في مرحلة المجموعات بنتيجة (2-1)، وانتهت بالفوز في المباراة النهائية على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي (3-3).

وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في البطولة بعدما سجل 7 أهداف، ليحل في المركز الثاني بترتيب الهدافين، بفارق هدف عن النجم الفرنسي كيليان مبابي.