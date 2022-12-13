بعد هدف كرواتيا .. ميسي الهداف الأرجنتيني الأعظم في كأس العالم

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابته للتاريخ مع منتخب بلاده في كأس العالم، وهذه المرة أمام كرواتيا في نصف نهائي البطولة.
ميسي نجح في افتتاح التسجيل لصالح منتخب التانجو من ركلة جزاء، ليرفع من رصيده التهديفي مع الأرجنتين في المونديال إلى 11 هدفًا.
ويتفوق بذلك مهاجم باريس سان جيرمان على أسطورة بلاده جابرييل باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف في المونديال، ويأتي بالمركز الثالث دييجو مارادونا بـ8 أهداف.
وأما بالنسبة للرصيد العام مع الأرجنتين أحرز ميسي 96 هدفًا، بينما سجل 5 أهداف في مونديال قطر الحالي، وهو الأداء التهديفي الأفضل له بأي نسخة من البطولة.
جدير بالذكر أن الأرجنتين لو نجحت في التفوق على كرواتيا، ستتأهل لملاقاة الفائز من المغرب وفرنسا في المباراة النهائية.
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