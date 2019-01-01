ميسي يتجاوز راؤول ويقترب من تحطيم رقم كاسياس

رقم قياسي جديد حققه ميسي بعد فوز برشلونة على جيرونا في الدوري الإسباني

نجح ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في تجاوز السجل القياسي لأسطورة ريال مدريد، راؤول جونزاليس، في عدد الانتصارات بالدوري الإسباني.

برشلونة انتصر بثنائية نظيفة على جيرونا لينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني.

ويعد هذا الانتصار رقم 328 لميسي في الليجا ليتجاوز السجل القياسي لراؤول بواقع 327 مباراة.

وكان ميسي تفوق على تشافي هيرنانديز وأصبح أكثر لاعب يحقق الانتصار في الليجا بقميص برشلونة.

فوز برشلونة اليوم على جيرونا بمشاركة ميسي يصل به للفوز رقم 328 مع الفريق في الليجا متخطيًا رقم راؤول مع ريال مدريد✔️



ترتيب أكثر اللاعبين تحقيقًا للفوز في الدوري الإسباني 📊👇



كاسياس: 334 مباراة

زوبيزاريتا: 333 مباراة

ميسي: 328 مباراة

راؤول: 327 مباراة pic.twitter.com/xorJfPKolU — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

جدير بالذكر أنّ إيكر كاسياس، حارس ريال مدريد السابق، هو الأكثر فوزًا في الليجا بواقع 334 مباراة ويحتاج ليو لـ7 انتصارات فقط ليتجاوزه.

وفي آخر 14 مباراة سجل ميسي 15 هدفًا وصنع 8 ولم تمر مباراة دون أن يساهم في هدف على الأقل.