ميسي ورونالدو يعلقان على اختيارهما في التشكيل الأفضل بالتاريخ

ماذا قال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد اختيارهما ضمن تشكيل الكرة الذهبية للأفضل في التاريخ من "فرانس فوتبول".

أعرب الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس عن سعادتهما بتواجدهما ضمن تشكيل الكرة الذهبية الخاص بالأفضل في التاريخ والذي صدر عن مجلة "فرانس فوتبول".

جاء هذا في بيانات أصدرها كل لاعب عبر حسابه الرسمي سواء على موقع "إنستجرام" أو "فيسبوك"، وأكدوا خلالها على فخرهم بالتواجد في ذلك التشكيل.

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كتب ميسي: "شعرت بالفخر لتواجدي في فريق الأحلام الخاص بالكرة الذهبية، وأريد أن أشكركم على اختياري".

وأضاف: "أريد أن أتقدم بالتهنئة لكل من ظهروا في التشكيلة والذين تم ترشيحهم أيضًا، هناك الكثير من النجوم الكبار في تلك القائمة".

وكتب رونالدو: "أنا فخور للغاية لتواجدي ضمن تشكيل فرانس فوتبول الخاص بأفضل اللاعبين في التاريخ، يا لها من تشكيلة أحلام".

وأضاف: "كل من ظهروا في القائمة استحقوا الاحترام والاعجاب، وبكل وضوح أنا فخور بتواجدي بجوار نجوم مثلهم، شكرًا لكم".

جدير بالذكر أن التشكيل كان قد ضم نجومًا رحلوا عن عالمنا أيضًا مثل دييجو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين، وليف ياشين حارس المرمى التاريخي للاتحاد السوفيتي.