ميسي منقذ باريس سان جيرمان .. ماذا قدّم البرغوث ضد تولوز؟

أبرز إحصائيات ميسي في مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا هامًا بنتيجة 2-1 اليوم ضد نظيره تولوز في الجولة الـ 22 من منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة منذ بدايتها ونجح في تسجيل هدف ليرفع رصيده من الأهداف مع باريس سان جيرمان هذا الموسم إلى 9 أهداف.

فماذا قدم ميسي من أرقام في تلك المباراة، ذلك ما نستعرضه فيما يلي:-

شارك ميسي في المباراة كاملة مدة 90 دقيقة نجح في تسجيل هدف بالدقيقة 58، وسدد 7 تسديدات، واحدة في المرمى و3 خارج المرمى، وكرتين تصدى لهما الدفاع بجانب كرة في القائم.

وصنع ميسي 7 فرص سانحة للتسجيل لرفاقه، ومرر عرضيتين ناجحتين كما لعب 3 كرات طولية في اتجاه المرمى، كما أهدر فرصة واحدة سانحة للتسجيل.

وحاول ليونيل مراوغة الخصوم 5 مرات، ولمس الكرة عدد 105.

وفاز ميسي بـ8 مواجهات ثنائية من أصل 13 مرة كما فقد الكرة 17 مرة طوال اللقاء، كما بلغت دقة تمريراته 80% إذ نجح 63 مرة من أصل 79 تمريرة.