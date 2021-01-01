"ميسي معيار كل شيء ومن الصعب الحديث عن مارادونا"

أسطورة الأرجنتين وعضو الجهاز الفني الحالي في المنتخب يتحدث حول ميسي ومارادونا

قال أسطورة منتخب الأرجنتين وعضو الجهاز الفني الحالي في المنتخب روبيرتو أيالا إن ليونيل ميسي كان المعيار دائمًا للعديد من الأشياء التي تخص كرة القدم منذ أن ظهر للعالم.

تحدث روبرتو أيالا في حوار مع صحيفة "ليبيرو" عن علاقته مع الراحل دييجو أرماندو مارادونا وأوضح بالتفصيل دور ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني.

المدافع الأرجنتيني السابق والذي أصبح قائد فريق "البايسليستي" يحتل اليوم موقعًا ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب ليونيل سكالوني.

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وتمت الإشادة من قبله بقائد نادي برشلونة ليونيل ميسي الذي رافقه لفترة قصيرة بقميص المنتخب وتحديدًا كان شريكًا له في غرفة تبديل الملابس في المعسكرات الأولى لنجم برشلونة في المنتخب الوطني.

وحول ذلك يقول أيالا: "إنه وحش، إنه شخص عادي، يريد أن يعامل مثل أي شخص آخر، وهو يلعب بشكل لطيف للغاية وممتع وبشكل جيد للغاية"

وأضاف: "ميسي هو قائد في المباريات بأدائه وليس ذلك فقط ولكن أيضًا بالكلمات، أستطيع أن أقول ذلك من خلال السلوك الذي لديه مع زملائه في الفريق"

وتابع: "بالنسبة لي كعضو حالي في الجهاز الفني للمنتخب أرى كيف يتعامن اللاعبون مع بعضهم البعض، وحين ترة ميسي تدرك أنك أمام مرجعية، من خلال تصرفاته يؤكد أنه قائد حقيقي"

وحول الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا قال أيالا إنه من الصعب الحديث عن مارادونا وما قدمه خصوصًا بعد الخبر الذي ترك الحزن في قلوب العالم كله بوفاته.

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يذكر أن ليونيل ميسي يستعد في الوقت الحالي للمشاركة مع المنتخب الأرجنتيني في منافسات كوبا أمريكا 2021 والتي من المقرر أن تقام الصيف المقبل.