"ميسي معنا ولسنا فريق أموال" .. الخليفي يتحدث عن مستقبل الأرجنتيني

باريس سان جيرمان يساوي 4 مليارات دولار!

تحدث ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان عن مستقبل ليونيل ميسي نجم الفريق الفرنسي، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، كما زعم الخليفي أنه تلقى عرضًا بقيمة 4 مليار يورو لشراء بطل فرنسا لكنه لم يكن مهتمًا بصفقة البيع.

أجرى الخليفي مقابلة مع "talkSPORT" وقال: "ميسي معنا إنه لاعب في باريس سان جيرمان ولديه عقد معنا وسنرى في نهاية الموسم، إنه سعيد في باريس".

وتأكيدًا على حصوله لعرض من أجل شراء النادي قال: "حصلنا على عرض بأكثر من 4 مليارات يورو، لا نريد بيع النادي بشكل كامل لكن لماذا لا نبيع نسبة صغيرة في النادي؟ نفكر في عروض مختلفة".

وأضاف الخليفي: "النادي والناس يتحدثون دائمًا عن باريس سان جيرمان ويعتقدون أننا نملك المال فقط وننفق المال، هذا ليس صحيحًا إذا كنت تمتلك شركة، فأنت بحاجة إلى ضخ الأموال وهذا يتعلق بالأعمال وكرة القدم. اشترينا النادي مقابل 70 مليون يورو والآن تبلغ قيمته أكثر من 4 مليارات يورو لدينا عروض مختلفة، إنه عمل رائع وهل نقوم بمشروعًا جيدًا؟ أعتقد نعم".

وأتم: "في كرة القدم تتخذ قرارات ويمكنك أن تأخذ قرارت خاطئة، لكن نحن صادقون، نحن نبذل قصارى جهدنا جئنا بالنادي من حيث كنا إلى حيث نحن اليوم وأعتقد أننا يجب أن نكون فخورين".