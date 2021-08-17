"صلاح ترك الأنانية وتوقف عن الغطس"

محمد صلاح تألق بشكل واضح مع ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وقع اختيار جاريث كروكس، نجم توتنهام السابق ومحلل هيئة الإذاعة البريطانية، على النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ليتواجد ضمن فريق الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وأشاد كروكس بأداء صلاح خلال مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الجولة الأولى من "البريمييرليج" حيث ساهم الدولي المصري في أهداف "الريدز" الثلاثة خلال اللقاء.

ليفربول فاز على نورويتش سيتي بثلاثة أهداف دون رد، وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع هدفين، ليمنح فريق المدرب يورجن كلوب انطلاقة مثالية للموسم.

وبهدفه في مرمى نورويتش سيتي، أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في افتتاح مباريات المسابقة لخمسة مواسم على التوالي.

ماذا قال كروكس عن أداء محمد صلاح؟

تألق صلاح جذب أنظار كروكس، واختاره إلى جانب ماسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد، وريتشارليسون مهاجم إيفرتون، لقيادة خط الهجوم الأفضل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وكتب جاريث كروكس عن هدف محمد صلاح عبر هيئة الإذاعة البريطانية: "الطريقة التي وضع فيها لاعب منتخب مصر نفسه لاستلام الكرة بقدمه اليسرى والتسديد بشكل مثالي في مرمى تيم كرول قبل أن يتحرك أي لاعب من نورويتش سيتي للتصدى له، كانت عبقرية خالصة".

وأضاف: "سيعرف القراء المنتظمون أنني واجهت مشاكل مع صلاح، لكن ليس ضد نورويتش سيتي، لم أر أي علامة على الأنانية أمام المرمى، أو محاولات للبحث عن ركلات جزاء رخيصة".

واختتم كروس: "ما رأيته هو اللاعب الذي لعب مع الفريق أولًا وقبل أي شيء، كما هو الحال عندما وصل لأول مرة إلى ملعب أنفيلد، لقد سجل الهدف الذي توج الأداء الذي قدمه، وآمل أن يستمر في ذلك".

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