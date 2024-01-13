ميسي ليس الأفضل تاريخيًا، لكن سأضمه لإسبانيا .. مدرب لا روخا يثير الجدل!

ميسي ليس الأفضل في التاريخ...

أثار لويس دي لافوينتي، الجدل بسبب تصريحاته حول ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، وأسطورة منتخب الأرجنتين وبرشلونة السابق، إذ يعتبره ليس الأفضل عبر التاريخ.

ويعتقد مدرب المنتخب الإسباني، أن البرغوث الأرجنتيني ليس أفضل لاعب في التاريخ، وبالرغم من هذا تمنى أن يكون معه في تشكيلة منتخب إسبانيا.

وقال دي لافوينتي في تصريحات لـ " Movistar Futbol" عند سؤاله عن أفضل لاعب في التاريخ: "يوهان كرويف بالنسبة لي هو أفضل لاعب في التاريخ".

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وعند سؤاله عن لاعب يريد أن يتواجد مع المنتخب الإسباني، أجب دي لافوينتي ضاحكًا: "ليونيل ميسي".

وتألق البرغوث الأرجنتيني مع منتخب بلاده، ونجح في السنوات الماضية في تحقيق لقب كوبا أمريكا، وكأس العالم الغائب عن خزائن الأرجنتين منذ عام 1986.