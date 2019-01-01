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ميسي ولوتارو يقودان الأرجنتين لاكتساح نيكاراجوا

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Getty Images
التانجو يستعد لكوبا أمريكا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

قاد الثنائي ليونيل ميسي ولوتارو مارتينيز المنتخب الأرجنتيني لانتصار عريضه على نيكاراجوا قوامه خمسة أهداف لواحد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين فجر الجمعة.

وتدخل المباراة في إطار تحضيرات الأرجنتين لكوبا أمريكا 2019، واستعداد نيكاراجوا للمشاركة في الكأس الذهبية هذا الصيف.

وسجل ميسي هدفين بالدقيقة 37 و39، وأضاف مهاجم إنتر لوتارو آخرين بعد مشاركته في الشوط الثاني بالدقائق 63 و73، واختتم روبرتو بيريرا المهرجان بهدف خامس بالدقيقة 81.

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وسجل لنيكاراجوا خوان بيريرا الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، اعتمد على الثلاثي الهجومي ميسي، سيرخيو أجويرو، وماتياس سواريز، ولكن دفع بمارتينيز في الشوط الثاني ومعه بيريرا.

وتلعب الأرجنتين في كوبا أمريكا ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم قطر، كولومبيا، وباراجواي.

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