سواريز: علاقتي بميسي لن تتأثر ولا أعرف كيف سأواجه برشلونة

المهاجم الأوروجوياني يودع النادي الكتالوني

أكد لويس سواريز مهاجم برشلونة المنتقل حديثاً إلى أتلتيكو مدريد، على عدم تأثر علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الرحيل عن الفريق الكتالوني.

سواريز أكمل انتقاله إلى أتلتيكو بـ6 ملايين يورو، ليخرج في رسالة وداع لجماهير برشلونة، بعد الفترة الطويلة التي قضاها بالنادي.

وقال الأوروجوياني في المؤتمر الصحفي الأخير له مع الفريق عن صداقته مع ميسي:"إنه أمر غريب لأنني سأذهب أولاً وكذلك إلى منافس مباشر، لكني لعبت ضده مع أوروجواي أمام الأرجنتين، هذه الخطوة لن تؤثر على علاقتنا الشخصية".

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وعن سبب انتقاله لأتلتيكو بالتحديد:"تحدثت مع جودين وكذلك جريزمان، إنه فريق تنافسي للغاية، في السنوات السابقة كانوا يقاتلون للفوز بالدوري، ولديهم فريق تنافسي وطموح".

وأما عن مستواه مع برشلونة قبل الرحيل:"نعم يمكنني أن أكون شديد النقد لنفسي، خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، لكني لعبت متأثراً بالعديد من الإصابات، وأشعر بالفخر لكوني الهداف الثالث في تاريخ برشلونة".

طريقة رحيله:"كنت أتوقع ذلك عندما أبلغني المدرب بالأمر، لأنها لم تكن المرة الأولى لسماعي هذا الحديث، واصلت التدريبات كلاعب محترف حتى حسم مصيري والمدرب لم يمانع ذلك".

واستكمل:"لم أستوعب الوداع، ولا أتخيل كيف سألعب ضد برشلونة وزملائي السابقين في النادي، لكني سأحاول تقديم مباراة جيدة".

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وتابع:"عندما عرضوني للبيع، تلقيت العديد من العروض، أردت البقاء في أعلى مستوى ممكن للمنافسة على البطولات، لذلك اخترت أتلتيكو، وأثق في قدرتي على المواصلة رغم الإصابات التي تعرضت لها مؤخراً".

وفي نهاية حديثه كشف صاحب الـ33 عن وجود الكثير من الشائعات والأنباء الكاذبة عنه بالصحف والمواقع المختلفة الفترة الأخيرة، وبالتحديد بخصوص علاقته مع ميسي التي لن تتأثر بأي شيء.