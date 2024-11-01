رونالدو فعلها وهو لا.. "القدم الذهبية" تستعتصي على ميسي وتذهب إلى زميله في الأرجنتين!

ظاهرة غريبة في مسيرة نجم إنتر ميامي

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي على العديد من الجوائز الفردية والجماعية على مدار مسيرته مع برشلونة وإنتر ميامي وباريس سان جيرمان، ولكن جائزة "القدم الذهبية" تظل مستعصية وترفض الخضوع له.

الجائزة التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2003، يتم منحها للاعبين الذين يبلغون من العمر 27 عامًا على الأقل وفقًا لجودتهم وإنجازاتهم، ولا يمكن الفوز بها سوى مرة واحدة فقط في مسيرة أي لاعب، وسبق أن حصل عليها محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي ورونالدينيو.

الغريب هنا، أن ميسي الحاصل على 8 كرات ذهبية، وهي أكثر جائزة فردية مرموقة في كرة القدم، لم يسبق له التتويج بها طوال حياته، وسيكون عليه الانتظار مرة أخرى، بعدما حصدها لاوتارو مارتينيز لعام 2024 بعد مستوياته المميزة مع فريق إنتر الإيطالي ومنتخب الأرجنتين.

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وقام حساب اللجنة المنظمة للجائزة عبر منصة "إكس" والموقع الرسمي لإنتر، بالإعلان عن حصول لاوتارو عليها لهذا العام، حيث قام بتسلمها في حفل خاص بإمارة موناكو.

وكان لاوتارو قد نجح في الحصول على كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين الصيف الماضي، وسجل هدفًا حاسمًا ضد كولومبيا بالنهائي، وحصل على لقب هداف الدوري الإيطالي بعد قيادته إنتر إلى الفوز بالبطولة.

جدير بالذكر أن ميسي البالغ من العمر 37 سنة تم ترشيحه للجائزة هذا العام، بجوار كل من ماركو فيراتي، نيمار، فيرجيل فان دايك، توماس مولر، هاري كين، كيفين دي بروينه، كريم بنزيما، أنطوان جريزمان وأخيرًا لاوتارو الذي انتزعها في النهاية.