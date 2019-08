رسميًا - ميسي يعود لمنافسة كريستيانو رونالدو على الأفضل في أوروبا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي.

ليفربول حقق لقب دوري أبطال أوروبا بينما حصد تشيلسي بطولة الدوري الأوروبي.

وذكر الموقع الرسمي للويفا القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب عن الموسم الماضي والتي شهدت عودة هداف برشلونة التاريخي ليونيل ميسي.

وينافس البرغوث كلًا من مهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، ومدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك.

وكان ميسي هداف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بجانب تصدره قائمة الهدافين في دوري أبطال أوروبا.

بينما خرج رونالدو من ربع النهائي مسجلًا جميع أهداف فريقه في الأدوار الإقصائية وحقق بطولة دوري الأمم الأوروبية رفقة البرتغال.

وحصد فان دايك لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي كما وصل إلى نهائي دوري الامم الأوروبية مع هولندا.

وجاء أليسون بيكر في المركز الرابع بتحقيقه 57 نقطة يليه ساديو ماني بواقع 51 نقطة ثم محمد صلاح محققًا 49 نقطة اما إدين هازارد فكان في المركز السابع بواقع 38 نقطة.

وتشارك ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونج المركز الثامن بواقع 27 نقطة بينما جاء رحيم سترلينج في المركز العاشر محققًا 12 نقطة.

وسوف يتم تقديم الجوائز في حفل بإمارة موناكو الفرنسية يوم 29 أغسطس المقبل.

أما بالنسبة للكرة النسائية، فإن لوسي برونز تنافس أداء هيجيربرج وأماندين هنري على الأفضل في القارة.

وكان الاتحاد قد أعلن عن المرشحين لأفضل حارس مرمى ومدافع وخط وسط ومهاجم.

