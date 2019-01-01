ميسي قد يحرم زيدان من ضم ماني إلى ريال مدريد

صراع مرتقب بين قطبي الكرة الإسبانية على ضم نجم ليفربول ساديو ماني

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكدت صحيفة "فرانس فوتبول" الشهيرة على رغبة ريال مدريد في ضم مهاجم ليفربول ساديو ماني، خاصة مع عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب النادي الملكي، والذي كان قد وضع من قبل اللاعب الدولي السنغالي على رأس رغباته في ميركاتو الصيف.

وكان ماني قد وقع مدد عقده مع ليفربول في نوفمبر الماضي لمدة خمس سنوات.

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على الرغم من ذلك فأن تقارير صحفية عديدة قد أفادت برغبة اللاعب في الانتقال إلى ريال مدريد في ميركاتو الصيف المقبل.

على الجانب الآخر تحدثت بعض وسائل الإعلام الإسبانية عن دخول برشلونة في المفاوضات على ضم ماني، وذلك بناء على رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حث إدارة النادي الكتالوني على ضم اللاعب البالغ من العُمر 26 عامًا.

وأحرز ماني 20 هدفًا مع ليفربول هذا الموسم في مختلف المسابقات ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي البريميرليج خلف المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

ونجح ماني في إحراز أحد عشر هدفًا في آخر إحدى عشرة مباراة خاضها مع الريدز في مختلف المسابقات.