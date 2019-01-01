رونالدو يتفاعل مع مطالبات عودته لريال مدريد

نجم يوفنتوس رونالدو يهز رأسه لإحدى المطالبات له بالعودة إلى ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع إحدى المشجعات التي طالبته بالعودة إلى ريال مدريد، وذلك أثناء تواجده في العاصمة الإسبانية من أجل افتتاح مركز لزراعة الشعر.

وذهب صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو صباح اليوم الإثنين إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل افتتاح عيادة لزراعة الشعر.

وأثناء التقاطه لبعض الصور، بدأت إحدى مشجعات ريال مدريد بالصراخ "أحبك يا كريستيانو، يا لك من عظيم، أنت الأفضل في العالم وفي كل الأوقات"

ولم تكتفِ المشجعة بمدح النجم البرتغالي فحسب، بل طالبته بالعودة إلى ريال مدريد حيث صرخت: "عد إلينا، نحن نحتاجك" قبل أن يرد رونالدو بإيمائة الموافقة.

سحَرَ يَسحَر ، سَحْرًا وسِحْرًا ، فهو ساحِر ، والمفعول مَسْحور.. 🎩 pic.twitter.com/BH1c9Bt3Jy

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مارس ٢٠١٩

وفيما يتعلق بمشروع زراعة الشعر قال كريستيانو رونالدو: "إنه مشروع مختلف وفريد من نوعه، الثعلبة مشكلة كبيرة للغاية ونريد أن نساعد على التخلص منها"

وأضاف: "على الرغم من أنني أعتقد أنني لا أعاني منها إطلاقًا ــ يقصد الثعلبة ــ إلا أن مفهوم العيادة والهدف منها أعجبني وودت المشاركة في هذا المشروع"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد غاب عن مواجهة يوفنتوس أمس أمام جنوى، تلك التي خسرها يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء.