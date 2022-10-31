ميسي في "PUBG" .. الأرجنتيني يتعاون مع أشهر الألعاب الإلكترونية

لعبة PUBG ستطلق مجموعة عناصر استنادًا إلى شخصية ليونيل ميسي، في تعاون هو الأول من نوعه للنجم الأرجنتيني.

تعد لعبة "PUBG" واحدة من أكثر الألعاب انتشارًا على الهواتف المحمولة، وأجهزة الألعاب المختلفة، وقد نجحت الشركة المطورة للعبة في التوصل إلى اتفاق مع واحد من بين أكثر لاعبي كرة القدم شعبية في التاريخ، وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

الشركة أعلنت في بيان رسمي أن لعبة "PUBG" سيُضاف إليها عدد من العناصر ذات الوقت المحدود، استنادًا على شخصية ليونيل ميسي.

وجاء في بيان مقتضب عبر حساب اللعبة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نحن متحمسون للإعلان عن تعاوننا الجديد مع أسطورة كرة القدم، النجم ليونيل ميسي، ترقبوا تحدثيات لعبتنا في نوفمبر".

ويشير الإعلان إلى أن التعاون مع ميسي سيكون بخصوص مجموعة من الملابس داخل اللعبة وعناصر أخرى، لكن دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق التحديث الذي يشهد تواجد العناصر المتعلقة بميسي خلال منتصف نوفمبر المقبل كتاريخ محتمل حتى الآن.