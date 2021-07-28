ميسي في برشلونة.. هل سيجدد أخيرًا؟

ميسي يعود إلى بيته

وصل الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر مدينة برشلونة، تمهيدًا لتجديد تعاقده المتوقع مع النادي.

وقد انتهى عقد ميسي مع برشلونة فى مطلع يوليو الجاري، لكن كل التوقعات تشير إلى أن الأرجنتيني سيجدد التعاقد.

كيف ظهر ميسي؟

عاد ليونيل ميسي أسطورة برشلونة إلى مطار إقليم كتالونيا اليوم رفقة عائلته ويفترض أنه سيذهب في إجازة لبضعة أيام أخرى قبل أن يعود في نهاية هذا الأسبوع.

وتجنب ميسي الرد على الأسئلة بشأن تعاقده مع برشلونة واكتفى بالتوقيع للمعجبين في المطار، وكان من بين المنتظرين لميسي في المطار بعض أفراد الأمن بنادي برشلونة.

ماذا جاء في الصحف بخصوص وصول ميسي؟

حسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن ميسي لن يتدرب مع المجموعة إلا بعد أن يوقع عقد جديد مع برشلونة.

ومن المقرر أن يجتمع ميسي مع جوان لابورتا، رئيس النادي خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل مناقشة عقده الجديد مع برشلونة.

ومن المنتظر أن يحسم ميسي بقاءه رسميًا مع برشلونة مع بداية شهر أغسطس بعدما يتمكن النادي الكتالوني من توفير راتبه وحل أزمة الرواتب الضخمة التي يعاني منها.

متى سيبدأ ميسي التدريب في حال توقيع العقد؟

إذا وقع ميسي العقد فمن المنتظر أن يعود رفقة سيرجيو أجويرو إلى تدريبات برشلونة يوم 2 من شهر أغسطس القادم للانضمام إلى تدريبات الفريق الجماعية.

يذكر أن ميسي انتهى تعاقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ دون مقابل، لكن يبدو أنه قرر أن يستمر بقميص البلاوجرانا.

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