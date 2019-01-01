ميسي: فالفيردي خطط جيداً لمواجهة بيتيس.. وأسلوبه يعجبنا

الأرجنتيني سعيد برفع الفارق عن أتلتيكو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ليونيل ميسي نجم برشلونة سعادته بفوز الفريق على ريال بيتيس 4-1 في الأسبوع الثامن والعشرين لليجا.

وقال ميسي عقب المباراة لـbeIN Sports:"لقد خرجنا بالعلامة الكاملة وكانت فرصة جيدة لنرفع الفارق عن أتلتيكو مدريد، وكنا ندرك أهمية ذلك".

وأضاف:"أمام فريق يتعامل بشكل جيد مع الكرة مثل بيتيس ودائماً ما يبني اللعب من الخلف، أعتقد أن المدرب خطط تكتيكياً بشكل جيد لتلك المباراة، لقد دافعنا بتنظيم كبير".

وأوضح:"هذا الأسلوب يعجبنا ونتأقلم عليه بشكل جيد، هذه لحظات هامة في موسم الفريق ويجب أن نكون مستعدين لكل ما يأتي في الفترة القادمة".

وتابع:"كل شيء يعتمد على برشلونة وأعتقد أن فارق النقاط العشرة كبير ومهم، ولكن لا تزال هناك العديد من النقاط وبالتالي علينا أن نواصل التركيز دون أن نفرط بأي نقاط".

يذكر أن برشلونة في الصدارة بـ66 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأتلتي، عقب هاتريك ميسي في شباك بيتيس.