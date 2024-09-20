"هذا هو الشيء الذي يحفزني" .. ميسي يغزو عالم السينما بمشروعه الجديد في أمريكا

عائلة النجم الأرجنتيني تتولى الإشراف

دشن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب إنتر ميامي الحالي، مشروعه الجديد ليغزو عالم الإنتاج السينمائي من خلال شركة "525 روزاريو".

وسيكون ميسي بالطبع هو النجم الأول لشركة الإنتاج، التي تحمل نفس اسم المدينة التي ولد فيها بالأرجنتين، وذلك بالتعاون مع شركة أخرى أنتجت له أعمالًا فنية مثل مسلسل كأس العالم لميسي: "صعود الأسطورة" و"ميسي يلتقي بأمريكا".

ووفقا لما ذكرته الشركة في بيان رسمي، فإنها "ستقوم بتخصيص أعمالها لتركز على البرامج العائلية عبر التنمية وإنتاج التلفزيون والسينما والرياضة على الهواء مباشرة وفعاليات المجتمع، وكذلك إنتاج محتوى وإعلانات تجارية لرياضيين من جميع أنحاء العالم ومنهم ميسي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المقرر أن تتولى عائلة النجم الأرجنتيني مهمة الإشراف على شركة الإنتاج العالمية الجديدة، بالتعاون مع تيم باستوري كمدير تنفيذي للشركة الجديدة التي ستتخذ من ميامي ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية مقرات لها.

وفي هذا السياق، قال ميسي: "لقد كان الترفيه دائمًا شغفًا بالنسبة لي، سواء على أرض الملعب أو في أماكن أخرى لدي الفرصة لمواصلة المشروع الذي أنشأناه وتوسيعه بشكل أكبر لإنشاء محتوى على نطاق عالمي، وهذا هو الشيء الذي يحفزني حقًا".

واتخذت عائلة ميسي نفس الخط، مؤكدة أن "الهدف لا يزال هو إلهام الناس والتواصل معهم في جميع أنحاء العالم بطريقة جديدة تمامًا. نود مواصلة التقدم في قطاع الترفيه، وتقديم مبادرات وإنتاجات جديدة ذات امتداد عالمي من خلال السرد والبرمجة والتجارب المبتكرة".