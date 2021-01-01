"ميسي سيلعب لنيولز أولد بويز كما فعل مارادونا"

مونو بورجوس المدير الفني لنيولز أولد بويز واثق في انضمام ميسي لصفوف نيولز أولد بويز.

أكد مونو بورجوس المدير الفني لنادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني على ثقته في انضمام النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة لصفوف فريقه قريبًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "لا كابيتال"، وأكد خلالها أن انضمام ميسي لن يكون فورًا، فالنجم الأرجنتيني سيجدد عقده مع برشلونة أولًا.

وقال بورجوس: "لدي الخطة الأفضل له، أنا مؤمن للغاية بليونيل ميسي، ولدي الثقة في قدرته على العطاء وتقديم المزيد".

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وأضاف: "لا أظن أنه سيترك برشلونة لأن ذلك هو منزله، لكن نيولز أولد بويز أيضًا منزله، أعتقد أنه في أحد الأيام سينضم لنا".

وأكمل: "بما أن مارادونا لعب هنا فميسي سيريد أن يفعل ذلك أيضًا، أتمنى أن يكون ذلك الوقت قريبًا".

وكان ميسي قد أكد في تصريحات صحفية في أكتوبر 2019 على رغبته في اللعب لنيولز أولد بويز، لكنه شدد على أن عائلته أهم من رغباته.

جدير بالذكر أن عقد ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه سيكون حرًا في الانضمام لأي فريق في الصيف المقبل بشكل مجاني.